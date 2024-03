Difesa: vicepremier britannico Dowden su Gcap, bene via libera Giappone a esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito approva i piani del Giappone tesi ad agevolare le esportazioni della difesa nell'ambito del Global Combat Air Programme (Gcap), sottoscritto dai due Paesi e dall'Italia per sviluppare congiuntamente un aereo da combattimento di nuova generazione. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" il vicepremier britannico Oliver Dowden, nel corso di una visita ufficiale a Tokyo. "Accogliamo positivamente la decisione (del governo giapponese), ha dichiarato Dowden, secondo cui "parte della fattibilità del Gcap poggia sulla capacità di esportare verso altri Paesi". Il 15 marzo il governo giapponese ha annunciato l'introduzione di deroghe ai vincoli nazionali all'esportazione di sistemi d'arma, per consentire l'esportazione del caccia in fase di sviluppo assieme a Italia e Regno Unito verso 15 Paesi tra cui Australia, India e Indonesia. Il vicepremier britannico ha detto che il Regno Unito è "soddisfatto" della lista di 15 Paesi, dal momento che rappresentano "una porzione significativa del mercato della difesa". Tuttavia - ha aggiunto Dowden - "siamo certamente disponibili ad accogliere altri partecipanti e Paesi verso cui esportare, se sussisteranno possibilità che soddisfino Giappone, Italia e Regno Unito". (segue) (Git)