Corea del Nord: Pyongyang invia delegazione in Cina, Vietnam e Laos (2)

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un non ha "quasi certamente" alcuna intenzione di negoziare un abbandono del programma nucleare perseguito dal suo Paese, e intende invece sfruttare i legami di sicurezza con la Russia per conseguire il riconoscimento di Stato nucleare. E' quanto afferma l'Annuale valutazione delle minacce pubblicata questo mese dall'intelligence statunitense. Il documento afferma che Kim continuerà a perseguire lo sviluppo di capacità militari convenzionali e nucleari in grado di minacciare gli Stati Uniti e i loro alleati. "Kim quasi certamente non ha intenzione di negoziare la fine del suo programma nucleare, che percepisce come garante della sicurezza del regime e dell'orgoglio nazionale", afferma il documento pubblicato dal Direttore dell'intelligence nazionale statunitense. Il rapporto evidenzia che proprio grazie al sostegno militare alla Russia, la Corea del Nord "è emersa dal suo periodo di più profondo isolamento", e si sta sforzando di sviluppare le relazioni con Mosca e Pechino per trarne giovamento sul piano finanziario, diplomatico e militare. (segue) (Git)