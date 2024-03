Cina-Corea del Nord: presidente Conferenza consultiva riceve delegazione Partito del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare con la Corea del Nord per promuovere “l’amicizia” tra i due Paesi, rafforzare l’unità, la cooperazione e la comunicazione strategica. Lo ha detto il presidente del comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, Wang Huning, durante un incontro tenuto ieri sera a Pechino con una delegazione del Partito del lavoro nordcoreano. “Con la cura e la guida dei segretari generali Xi Jinping e Kim Jong-un, l’amicizia tradizionale tra Cina e Corea del Nord non ha fatto altro che svilupparsi e consolidarsi”, ha detto Wang, ricordando che quest’anno i due Paesi celebrano 75 anni di relazioni diplomatiche. Secondo i media di Stato cinesi, la delegazione nordcoreana ha incontrato anche Liu Jianchao, direttore del dipartimento per il Collegamento internazionale del Partito comunista cinese. (segue) (Cip)