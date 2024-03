Cina-Corea del Nord: presidente Conferenza consultiva riceve delegazione Partito del lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri della Corea del Nord, Pak Myong Ho, è partito il 10 marzo per una rara visita in Mongolia, dove ha incontrato l’omologo Amartuvshin Gombosuren. L’ultima visita ufficiale di una delegazione nordcoreana in Mongolia risaliva al 2019 ed era stata compiuta da rappresentanti della Federazione generale delle unioni del lavoro. I due viceministri hanno discusso del “costante sviluppo delle relazioni amichevoli” tra i due Paesi e della cooperazione internazionale e regionale. La Corea del Nord è stata invitata a inviare rappresentanti alla nona Conferenza internazionale sulla sicurezza dell’Asia nord-orientale, il cosiddetto Dialogo di Ulan Bator, e al Forum mondiale delle donne, entrambi appuntamenti che si terranno quest’anno. (segue) (Cip)