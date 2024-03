Mongolia: freddo e neve da record mettono in ginocchio gli allevatori, morti almeno 4,7 milioni di animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mongolia è alle prese con l'inverno più rigido da mezzo secolo a questa parte, e il gelo ha causato la morte di oltre 4,7 milioni di montoni e altri animali d'allevamento, minacciando il sostentamento e la sicurezza alimentare di decine di migliaia di persone nel Paese, secondo un allarme lanciato dalla Federazione della Croce rossa internazionale. Il fenomeno, che alcuni media ed esperti attribuiscono al cambiamento climatico, si è già verificato più volte in passato, tanto da essere noto in Mongolia come "dzud": temperature che crollano ben al di sotto dello zero e una coltre di neve e ghiaccio che ricopre i pascoli del Paese, privando gli animali dell'accesso al cibo. Ancora oggi circa 300mila persone in Mongolia vivono di allevamento e pastorizia itineranti, e devono la loro sussistenza a mandrie e greggi di bovini, equini e ovini da macellare e vendere ai mercati. Secondo la Croce rossa, dallo scorso novembre almeno 2.250 famiglie di allevatori nomadi hanno perso oltre il 70 per cento dei loro capi di bestiame, e oltre 7mila famiglie rischiano la fame. Lo dzud ha interessato circa i tre quarti del Paese, e la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente nelle prossime settimane. (Cip)