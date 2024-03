Usa: "Axios", deputati progressisti pronti a boicottare discorso di Netanyahu al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti dell'ala progressista del Partito democratico statunitense sono pronti a boicottare il discorso del primo ministro Benjamin Netanyahu, nel caso quest'ultimo accetti l'invito a rivolgersi al Congresso federale che gli sarà rivolto dal presidente della Camera dei rappresentanti Mike Jonhson. Lo riferisce il sito d'informazione "Axios", che ha consultato in proposito una serie di deputati del Partito democratico. Jamaal Bowman, rappresentante di New York al Congresso, ha dichiarato che "non c'è nulla che Netanyahu possa dire che sia d'interesse per il mio elettorato", e che quest'ultimo "è furioso" per la guerra a Gaza. Un altro esponente del partito, Maxwell Frost, ha detto che non intende assistere a discorsi del premier israeliano, e ha definito quest'ultimo "una cattiva persona". Chuy Garcia, dell'Illinois, ha annunciato a sua volta l'intenzione di boicottare Netanyahu, definendo l'attuale governo israeliano "il più estremista nella storia del Paese". Al boicottaggio aderirebbe anche Greg Casar del Texas, secondo cui sarà "importante mostrare ed esprimere simbolicamente il nostro dissenso nei suoi confronti". Scontata inoltre l'assenza delle esponenti della cosiddetta "Squad", il gruppo delle deputate democratiche ultraprogressiste che include tra le altre Rashida Tlaib, deputata di origini palestinesi, e Alexandra Ocasio-Cortez. (segue) (Was)