Usa: "Axios", deputati progressisti pronti a boicottare discorso di Netanyahu al Congresso (2)

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, ha confermato di volere invitare il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, a tenere un discorso davanti al Congresso. Parlando all’emittente “Cnbc”, il repubblicano della Louisiana ha detto che “sicuramente lo inviteremo: stiamo solo cercando di organizzare bene la nostra agenda”. Il presidente della Camera ha anche criticato il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per avere recentemente attaccato il governo di Netanyahu e avere chiesto l’organizzazione di nuove elezioni in Israele. “Le sue parole sono sconcertanti: Israele è il nostro più importante alleato in Medio Oriente e l’unica democrazia nella regione”, ha detto Johnson. (Was)