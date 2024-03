Cina-Honduras: concluso quarto ciclo di negoziati per accordo di libero commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quarto ciclo di negoziati per l'accordo di libero scambio (Als) tra Cina e Honduras si è concluso ieri a Pechino. Lo ha riferito il ministero del Commercio cinese, precisando che sono state condotte "consultazioni complete e approfondite" in settori come il commercio di beni e servizi, gli investimenti e le relative normative. La Cina e l'Honduras hanno stabilito relazioni diplomatiche a marzo 2023. I due Paesi hanno avviato le discussioni sull'accordo di libero scambio il 4 luglio 2023. L'Honduras ha riallacciato le relazioni diplomatiche con la Cina il 26 marzo scorso, dopo 82 anni (1941-2023) di relazioni ufficiali con Taiwan. L'impegno di riaprire le relazioni con Pechino era al centro del programma di governo della presidente Xiomara Castro, che puntava a concordare con il Paese asiatico investimenti e piani di sviluppo. La stessa Castro si è recata in visita in Cina lo scorso giugno per incontrare l'omologo Xi Jinping. (segue) (Cip)