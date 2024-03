Cina-Honduras: concluso quarto ciclo di negoziati per accordo di libero commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Durante il colloquio con Castro, tenuto il 12 giugno, Xi ha affermato che le relazioni bilaterali sono "iniziate bene e con grande dinamismo". La Cina, ha aggiunto, sosterrà fermamente lo sviluppo economico e sociale in Honduras e creerà una buona partnership con quel Paese, caratterizzata da rispetto reciproco, uguaglianza, mutuo vantaggio e sviluppo comune. Xi ha quindi espresso la sua disponibilità a lavorare con la presidente del Paese caraibico in una prospettiva strategica e di lungo termine, per orientare le relazioni bilaterali verso un maggiore sviluppo e trasformare la visione della cooperazione in risultati tangibili a maggior beneficio dei due popoli. L'incontro si è concluso con la stipula di 19 protocolli d'intesa in varie aree e con l'adesione del Paese caraibico alla Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), la maxi-iniziativa di connettività strategica varata da Xi Jinping nel 2013.