Gaza: Consiglio europeo favorevole a soluzione dei due Stati

- Bruxelles - L'Unione europea resta fermamente impegnata a favore di una pace duratura e sostenibile basata sulla soluzione dei due Stati. È quanto si legge nel testo di conclusioni adottate dal vertice europeo di Bruxelles. "Palestinesi e israeliani hanno lo stesso diritto di vivere in sicurezza, dignità e pace. Il Consiglio europeo invita tutte le parti ad astenersi da azioni che compromettano il principio della soluzione a due Stati e la fattibilità di un futuro Stato palestinese. Ricorda che le due missioni Csdp, la missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (Eupol Copps) e la missione di assistenza alle frontiere dell'Unione europea al valico di Rafah (Eubam Rafah), possono svolgere un ruolo importante sulla base di questo principio a sostegno di un futuro Stato palestinese", continua il testo. "L'Unione europea è pronta a collaborare con Israele, l'Autorità palestinese e i partiti regionali e internazionali per contribuire a rilanciare un processo politico, anche attraverso l'iniziativa della Giornata della pace e una conferenza di pace da convocare quanto prima, e per sostenere l'Autorità palestinese mentre intraprende le riforme necessarie. L'Unione europea è pronta a sostenere uno sforzo internazionale coordinato per ricostruire Gaza.", conclude il testo approvato. (Beb)