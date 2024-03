Gaza: Michel, serviva messaggio chiaro, Israele non lanci operazione militare a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Gaza serviva un messaggio chiaro del Consiglio europeo. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice europeo di Bruxelles. "Siamo tutti consapevoli che era molto importante inviare un messaggio forte e unito su questa importante questione e sfida. Ancora una volta, voglio ripetere che condanniamo con la massima fermezza i terribili attacchi contro Israele e il popolo israeliano che si sono verificati il 7 ottobre", ha detto. "Siamo inoltre assolutamente determinati a sostenere tutti gli sforzi possibili per consentire l'accesso umanitario. C'è una tragedia umanitaria. Crediamo nel diritto internazionale, crediamo nel diritto umanitario internazionale ed è per questo che facciamo di tutto per fare in modo che ci sia una reale possibilità di accesso umanitario", ha aggiunto Michel. "Vorrei ribadire che prendiamo atto delle decisioni prese dall'Ue e da molti Stati membri, in merito ai finanziamenti all'Unrwa. E siamo d'accordo che il ruolo svolto dall'Unrwa è essenziale", ha proseguito. "Siamo anche determinati a fare tutto il possibile per evitare l'escalation a livello regionale, e chiederemo al governo di Israele di non lanciare un'operazione di terra a Rafah, perché possiamo immaginare quali sarebbero le conseguenze di una simile operazione", ha concluso Michel. (Beb)