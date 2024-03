Bari: Decaro, non penso abbiano letto mia documentazione prima di nominare commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In prefettura ho consegnato una documentazione, un faldone di migliaia di pagine”, con sopra riportate le azioni compiute dal comune di Bari per combattere le infiltrazioni mafiose, “e il giorno successivo, in meno di 24 ore, il ministero dell’Interno ha nominato la commissione di accesso, ma secondo me in meno di 24 ore migliaia di pagine non possono essere lette”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio De Caro, intervenendo alla trasmissione televisiva “Piazza pulita”, su La7. (Rin)