Ucraina: von der Leyen, proposta aumento dazi su cereali russi, grano rubato a Kiev non entrerà in Ue

- La Commissione europea ha preparato una proposta per aumentare le tariffe sulle importazioni di prodotti agricoli dalla Russia e dalla Bnielorussia. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles. "Abbiamo preparato una proposta per aumentare le tariffe sulle importazioni russe e bielorusse di cereali, semi oleosi e prodotti derivati", ha detto. "Ci sono diverse buone ragioni per avanzare questa proposta. Impedirà ai cereali russi di destabilizzare il mercato Ue di questi prodotti. Impedirà alla Russia di utilizzare i proventi dell'esportazione di questi prodotti verso l'Unione europea e garantirà che le esportazioni illegali russe di grano ucraino rubato non entrino nel mercato dell'Ue", ha concluso. (Beb) (Beb)