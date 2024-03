Gaza: “Axios”, ministro israeliano Gallant a Washington con lista di armi da chiedere a Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, arriverà a Washington la prossima settimana con una “lunga lista” di armi che il governo di Benjamin Netanyahu intende ricevere dagli Stati Uniti “in maniera accelerata”. Lo hanno riferito funzionari anonimi di entrambi i Paesi al portale di informazione “Axios”, pochi giorni prima dell’arrivo di Gallant nella capitale Usa, previsto per domenica. Si tratta della prima visita del ministro israeliano negli Stati Uniti dal suo insediamento, più di un anno fa. In agenda ci sono colloqui con il segretario alla Difesa, Lloyd Austin; con il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan; e con altri funzionari di governo. Secondo le fonti, Austin e Gallant si sarebbero sentiti ieri al telefono, e il ministro israeliano avrebbe affermato di avere “una lista di richieste per sistemi d’arma specifici, non solo a breve, ma anche a lungo termine”. Un funzionario israeliano anonimo ha detto ad “Axios” che tra le opzioni ci sarebbe anche la possibilità di acquistare più caccia da combattimento F-35 e F-15. (Was)