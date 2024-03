Ue: Consiglio europeo chiede aumento capacità difesa comune, valutare ogni opzione per mobilitare finanziamenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il Consiglio europeo chiede di incentivare l'ulteriore integrazione del mercato europeo della difesa in tutta l'Unione, facilitando l'accesso alle catene di approvvigionamento della difesa, in particolare per le Pmi e le società a media capitalizzazione e riducendo la burocrazia; migliorare la risposta rapida e l'identificazione tempestiva delle strozzature nelle catene di approvvigionamento per il mercato della difesa e garantire che la regolamentazione dell'Ue non costituisca un ostacolo allo sviluppo dell'industria europea della difesa; e sostenere iniziative volte a continuare a investire in manodopera qualificata per affrontare le carenze prevalenti di manodopera e competenze nel settore della difesa. (Beb)