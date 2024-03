Argentina-Giappone: ministra Esteri Mondino a Tokyo, bilaterale con omologa Kamikawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell'Argentina, Diana Mondino, è in Giappone, ultima tappa del suo primo tour ufficiale in Asia. Mondino, si legge in una nota, porterà avanti "un'ampia agenda di incontri di lavoro con autorità politiche, imprenditori e istituzioni con l'obiettivo di aumentare il commercio, gli investimenti e la cooperazione bilaterale". Nel primo dei due giorni di permanenza a Tokyo, la titolare della diplomazia argentina ha incontrato l'omologa, Yoko Kamikawa, assicurando che il Giappone è un partner importante per l'Argentina e che "lo consideriamo un alleato strategico globale nella transizione energetica, nei minerali critici e nello sviluppo dell'economia dell'idrogeno e dei suoi derivati". "Il nostro Paese ha le risorse umane e naturali per partecipare alla catena di fornitura internazionale. "Invitiamo le aziende giapponesi a partecipare a progetti nel settore energetico, in particolare nel gas e nelle energie rinnovabili", ha aggiunto. Secondo il comunicato, le ministre hanno concordato sull'importanza del quinto incontro del dialogo Mercosur-Giappone, che si svolgerà l'8 aprile, "come un modo per portare avanti un possibile accordo in futuro".(Abu)