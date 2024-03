Australia: Aukus, 3 miliardi di dollari al Regno Unito per reattori e progetti di sottomarini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi anni l’Australia investirà risorse ingenti nella rapida espansione della sua Marina militare, riportandola a dimensioni senza precedenti dai tempi della Seconda guerra mondiale per far fronte a sfide regionali sempre più pressanti. Il governo australiano ha presentato il 20 febbraio un piano che prevede di raddoppiare il numero delle navi da guerra di grandi dimensioni a disposizione delle forze armate, in risposta alla corsa agli armamenti in atto nell’Indo-Pacifico. Canberra investirà a tal fine altri undici miliardi di dollari australiani (circa 6,5 miliardi di euro), con l’obiettivo di dotarsi di 26 grandi navi da guerra di superficie nell’arco del prossimo decennio, più del doppio delle undici navi di cui il Paese dispone attualmente. (segue) (Res)