Australia: Aukus, 3 miliardi di dollari al Regno Unito per reattori e progetti di sottomarini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il governo del primo ministro Anthony Albanese aveva già deciso di investire 54 miliardi di dollari australiani nell’ammodernamento della flotta di navi di superficie australiane: i nuovi fondi serviranno a dotare il Paese di una Marina militare “più grande e più letale”, come spiegato il mese scroso dal ministro della Difesa e vicepremier Richard Marles durante una conferenza stampa alla base navale di Garden Island a Sydney. “Sarà la nostra flotta più grande dalla fine della Seconda guerra mondiale”, ha affermato il ministro. “La Royal Australian Navy deve essere in grado di garantire la sicurezza e la protezione delle nostre rotte marittime (…) poiché sono essenziali per il nostro stile di vita e la nostra prosperità”, ha sottolineato Marles. Stando al piano presentato dal governo, la nuova flotta sarà composta da sei fregate di classe Hunter, tre cacciatorpediniere, undici fregate multiruolo e sei navi da combattimento di superficie avanzate in grado di operare senza equipaggio (Losv). (segue) (Res)