Australia: Aukus, 3 miliardi di dollari al Regno Unito per reattori e progetti di sottomarini (5)

- Le nuove navi Losv (acronimo di “Large optionally crewed surface vessels”), invece, sono attualmente in fase di sviluppo negli Stati Uniti, e le sei unità destinate alla Marina australiana dovrebbero essere assemblate a loro volta a Perth. Il piano prevede inoltre un ridimensionamento del controverso programma per la costruzione delle nuove fregate classe Hunter presso i Cantieri navali Osborne, nell’Australia Meridionale: il programma, incorso in ripetuti ritardi e aumenti dei costi, comporterà d’ora in poi l’assemblaggio di sei fregate, anziché di nove, come inizialmente previsto. Il resto della flotta australiana di superficie sarà composto dai tre cacciatorpediniere lanciamissili classe Hobart già in servizio nella Royal Australian Navy, un’evoluzione delle grandi fregate antiaeree di classe Alvaro de Bazan del costruttore spagnolo Navantia. Rimarranno infine in servizio quattro delle sei fregate classe Anzac. Diverse navi dovrebbero essere armate con missili da crociera statunitensi Tomahawk in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, conferendo alla Marina militare australiana un importante strumento di deterrenza. (segue) (Res)