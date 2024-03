Australia: Aukus, 3 miliardi di dollari al Regno Unito per reattori e progetti di sottomarini (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani di Canberra giungono in risposta al significativo aumento delle forze aeronavali cinesi che operano nella regione, e alla crescente influenza di Pechino nel Pacifico meridionale. Presentando i piani per l'espansione della flotta navale il ministro della Difesa Marles non ha menzionato esplicitamente la Cina, ma Canberra si è attivata già da alcuni anni per contrastare la crescente influenza regionale della prima potenza asiatica. Nel 2021, in particolare, l’Australia ha aderito al patto di sicurezza Aukus con gli Stati Uniti e il Regno Unito, che punta a fornire all’Australia anche una flotta di sottomarini d’attacco a propulsione nucleare. Canberra ha inoltre approvato piani per un aumento dei contributi alla sicurezza dei Paesi insulari del Pacifico, sia in termini di risorse economiche che di uomini e mezzi. (Res)