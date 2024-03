Onu: Italia presenta in Assemblea bozza contro il crimine organizzato transfrontaliero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante permanente dell’Italia, l’ambasciatore Maurizio Massari, ha evidenziato nel suo intervento in assemblea che la proposta di designare il 15 novembre come giornata internazionale, stessa data in cui la Convenzione di Palermo fu adottata dell'Assemblea, non ha un valore meramente simbolico ma è “manifestazione tangibile della nostra unità nell’affrontare la piaga della criminalità organizzata transnazionale con incrollabile determinazione”. In chiusura del suo intervento, Massari ha anche ricordato che la giornata proposta nella risoluzione offre “un’occasione per rendere omaggio alle vittime della criminalità organizzata transnazionale, compresi i coraggiosi funzionari pubblici che hanno dedicato la propria vita alla causa. I loro sacrifici non devono passare inosservati e questa giornata offre l’opportunità di rendere omaggio al loro incrollabile impegno e al loro coraggio”. A tal proposito, la risoluzione fa espressamente riferimento al sacrificio del giudice Giovanni Falcone, pioniere della cooperazione internazionale nel contrasto alla criminalità organizzata. (Was)