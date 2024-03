Gaza: Consiglio europeo chiede indagini su rispetto diritto internazionale e accesso aiuti umanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Consiglio europeo "è profondamente preoccupato per la catastrofica situazione umanitaria a Gaza e il suo effetto sproporzionato sui civili, in particolare sui bambini, nonché il rischio imminente di carestia causato dall'insufficiente ingresso di aiuti a Gaza", continuano le conclusioni. "L'accesso umanitario completo, rapido, sicuro e senza ostacoli all'interno e attraverso il territorio della Striscia di Gaza, tramite tutte le rotte, è essenziale per fornire alla popolazione civile assistenza salvavita e servizi di base su vasta scala. Il Consiglio europeo accoglie con favore l'iniziativa Amalthea che apre una rotta marittima per l'assistenza emergenziale da Cipro a Gaza, che integra le rotte terrestri che rimangono la via principale per fornire i volumi necessari. Sono necessari ulteriori percorsi terrestri e attraversamenti", conclude il testo di conclusioni. (Beb)