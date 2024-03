Infrastrutture: le proposte approvate dal Cipess nella seduta di oggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cipess - continua la nota -, in materia di ricostruzione post-sisma 2009 nella Regione Abruzzo, ha inoltre disposto l’assegnazione, per l’annualità 2024, delle risorse per il finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a favore delle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione. Il Comitato ha, infine, udito le seguenti informative: relazione sullo stato di attuazione del Programma nazionale per la ricerca (Pnr) 2021-2027, per le annualità 2021 e 2022. Relativamente alla governance e al monitoraggio dell’attuazione del Programma, il Cipess ha accolto la proposta del ministro dell’Università e della Ricerca di dare avvio alla Commissione per la ricerca presso il Cipess e al Comitato di coordinamento, previsti al punto 3 della delibera Cipess del 15 dicembre 2020, n.74; stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici e attività svolte nell’ambito del monitoraggio grandi opere relativa all’anno 2023. (Com)