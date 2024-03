© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio Europeo ha deciso oggi di avviare i negoziati di adesione con la Bosnia Erzegovina. Una decisione storica, per cui l’Italia si è impegnata in prima linea, con determinazione e costanza. La Bosnia Erzegovina appartiene alla famiglia europea". Lo ha scritto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. (Res)