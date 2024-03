Ue: Michel, fiducioso su rapida attuazione meccanismo utilizzo profitti da asset russi congelati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è mostrato fiducioso sull'implementazione rapida della proposta della Commissione europea sull'utilizzo dei profitti derivanti dagli asset russi congelati. "Sono fiducioso che potremo agire molto rapidamente per mettere in atto questo meccanismo, perché si tratta di una proposta presentata ieri dalla Commissione. In sede di Consiglio europeo abbiamo percepito un forte sostegno a questo approccio e il Belgio, che ha la presidenza di turno, ha confermato l'intenzione di lavorare molto rapidamente con tutti i colleghi"; ha detto Michel nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles. "È importante perché significa un maggiore sostegno all'Ucraina, compresa la possibilità di utilizzare questi fondi per l'acquisto di attrezzature militari, di cui c'è urgente bisogno", ha aggiunto Michel. (Beb)