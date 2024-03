Lega: concluso il federale, Salvini lancia squadra per programma elezioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena concluso il consiglio federale della Lega, durante il quale il segretario Matteo Salvini è stato affiancato da una squadra compatta. Lo riferisce in una nota il gruppo della Lega. "Tutti i capigruppo (tra Europa e Italia), un ministro, un governatore e un sindaco lavoreranno insieme per il programma in vista delle europee - prosegue la nota -. Salvini ha ribadito che la Lega è alternativa ai socialisti, sinistre e von der Leyen. Per un risultato a doppia cifra, il leader desidera liste forti e aperte", conclude il gruppo. (Com)