Ucraina: Consiglio europeo, accelerare forniture a Kiev

- Poiché esercita il suo diritto intrinseco all'autodifesa, l'Ucraina ha urgente bisogno di sistemi di difesa aerea, munizioni e missili. "In questo momento critico, l'Unione europea e gli Stati membri accelereranno e intensificheranno la fornitura di tutta l'assistenza militare necessaria". È quanto si legge nelle conclusioni adottate al vertice europeo. "Il Consiglio europeo accoglie con favore tutte le recenti iniziative al riguardo, compresa quella lanciata dalla Repubblica ceca per l'acquisto urgente di munizioni per l'Ucraina, che consentirà il rapido adempimento dell'impegno dell'Ue di fornire all'Ucraina un milione di colpi di artiglieria", si legge nel testo. "Il Consiglio europeo accoglie con favore gli accordi bilaterali sugli impegni in materia di sicurezza conclusi con l'Ucraina da diversi Stati membri e partner. Ha esaminato i progressi relativi al contributo dell'Ue agli impegni di sicurezza nei confronti dell'Ucraina che aiuteranno il Paese a difendersi, a resistere agli sforzi di destabilizzazione e a scoraggiare futuri atti di aggressione", continua il testo. "Il Consiglio europeo si compiace dell'adozione della decisione del Consiglio riguardante un fondo di assistenza all'Ucraina che garantisce la continuazione del sostegno militare all'Ucraina nell'ambito del Fondo europeo per la pace e invita il Consiglio a lavorare sull'ottavo pacchetto di sostegno per l'Ucraina nell'ambito dello strumento europeo per la pace. Accoglie inoltre con favore l'aumento della capacità della missione di assistenza militare dell'Ue (Eumamm)", conclude il testo. (Beb)