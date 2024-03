Ucraina: Fmi completa terza revisione accordo Eff, via libera a tranche da 880 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha completato la terza revisione dell’accordo concordato con l’Ucraina nell’ambito del meccanismo di finanziamento esteso (Eff), autorizzando nuovi fondi per 880 milioni di dollari. Il Fondo ha precisato in una nota che il Paese ha registrato una performance positiva nonostante il contesto “sfidante”, rispettando tutti i requisiti che avrebbe dovuto rispettare entro la fine dello scorso dicembre. “L’economia ucraina ha continuato a mostrare una ottima resilienza nel 2023, nonostante la profonda incertezza dovuta alla guerra”, si legge nel comunicato, in cui viene ribadito che un processo di riforma “è necessario per salvaguardare la stabilità macroeconomica e ripristinare la sostenibilità fiscale e del debito pubblico”. (Was)