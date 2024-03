Ue: palazzo Chigi, soddisfazione apertura negoziati adesione Bosnia Erzegovina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione del governo italiano per la storica decisione del Consiglio europeo di aprire i negoziati di adesione con la Bosnia Erzegovina, un obiettivo ricercato con convinzione dall’Italia che offre una chiara prospettiva europea a Sarajevo". Lo comunica in una nota palazzo Chigi. "L’Italia continuerà a incoraggiare e sostenere il governo bosniaco a proseguire con impegno il percorso di riforme avviato. Con questa decisione l’Unione Europea invia un messaggio chiaro e inequivocabile non solo a Sarajevo, ma a tutti i Balcani Occidentali", conclude la nota. (Com)