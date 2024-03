Bari: Decaro, attendo con serenità la commissione, problema sono attacchi da centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione ministeriale per la verifica di infiltrazioni criminali a Bari “io l'aspetto con serenità”, ma “ci sono attacchi costanti, ad orologeria, da parte di tutti i parlamentari del centrodestra ed è questo il problema”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio De Caro, intervenendo alla trasmissione televisiva “Piazza pulita”, su La7. “Nella stragrande maggioranza delle città del Paese ci sono clan criminali - ha sottolineato il sindaco -. Bari non è più la stessa città degli anni Novanta, dove nel centro storico non si poteva entrare e che oggi accoglie visitatori da tutto il mondo”, ha concluso. (Rin)