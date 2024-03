Ue: Consiglio europeo chiede aumento capacità difesa comune, valutare ogni opzione per mobilitare finanziamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio chiede anche di incentivare lo sviluppo e gli appalti congiunti per colmare le lacune critiche in termini di capacità dell'Ue, in particolare per quanto riguarda gli abilitatori strategici, nonché per sfruttare appieno le sinergie tra i processi di pianificazione della difesa nazionale ed europea; migliorare gli investimenti cooperativi-congiunti nella difesa, dalla ricerca e sviluppo alla fase di pianificazione, all'industrializzazione e agli appalti congiunti, e migliorare la prevedibilità (ad esempio attraverso contratti pluriennali a tempo determinato; aumentare la resilienza dell'industria europea della difesa, la sua flessibilità e la sua capacità di sviluppare e produrre prodotti innovativi per la difesa, migliorandone l'interoperabilità e l'intercambiabilità e garantendone la disponibilità per gli Stati membri. (segue) (Beb)