Imprese: Igt Plc annuncia modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione

- International game technology Plc (Igt) ha annunciato che il 21 marzo 2024 il Consiglio di amministrazione ha apportato delle modifiche alla composizione del Consiglio e alla leadership. Marco Drago ha annunciato oggi che lascerà la carica di Amministratore non esecutivo del Consiglio di amministrazione di Igt. Concluderà il suo mandato e lascerà il Consiglio il 14 maggio 2024 al termine dell'assemblea degli azionisti della società. Enrico Drago è stato nominato Amministratore non esecutivo dal Consiglio di amministrazione di Igt e lascerà il suo attuale ruolo quale Ad Igt Playdigital. Gil Rotem, attualmente presidente per il settore iGaming, amplierà il suo ruolo assumendo la carica di presidente di Igt Playdigital, rispondendo direttamente a Vince Sadusky, Ad di Igt. Tali modifiche saranno effettive a partire dal primo aprile 2024. Enrico Drago continuerà a ricoprire il ruolo di vice presidente di De Agostini Spa. "Prima che Marco Drago lasci la carica ricoperta nel Consiglio di amministrazione di Igt, vorrei ringraziarlo per i suoi numerosi anni di servizio e per il suo costante impegno nel raggiungimento dei risultati e nella creazione di valore per tutti gli stakeholder di Igt", ha dichiarato Marco Sala, presidente esecutivo del Consiglio di amministrazione di Igt. (segue) (Com)