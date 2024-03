Gaza: Consiglio europeo, Israele non intraprenda azione di terra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo chiede che Israele non intraprenda un'operazione militare diterra a Rafah. È quanto si legge nelle conclusioni adottate dai leader europei al vertice di Bruxelles. "Dovrebbero essere adottate misure immediate per prevenire qualsiasi ulteriore spostamento della popolazione e fornire un rifugio sicuro alla popolazione per garantire che i civili siano protetti in ogni momento. Il Consiglio europeo esorta il governo israeliano a non intraprendere un'operazione di terra a Rafah, che peggiorerebbe la già catastrofica situazione umanitaria e impedirebbe la fornitura urgentemente necessaria dei servizi di base e dell'assistenza umanitaria. Oltre un milione di palestinesi stanno attualmente cercando protezione dai combattimenti e accesso all'assistenza umanitaria", si legge nel testo approvato. (Beb)