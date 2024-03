Infrastrutture: le proposte approvate dal Cipess nella seduta di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in materia di infrastrutture - prosegue la nota -, il Cipess ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di revisione del Piano economico finanziario (Pef) e relativo schema di quarto atto aggiuntivo, relativamente alla concessionaria Società pedemontana lombarda Spa. per il periodo regolatorio 2024-2028, che prevede un costo complessivo dell’opera di circa 4,6 miliardi di euro, la realizzazione di una tratta D “breve” con un tracciato di lunghezza ridotta a 8,9 chilometri, e la conclusione dei lavori al 31 dicembre 2031. Il Comitato ha adottato, su proposta del ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, i rispettivi Programmi operativi complementari (Poc) 2014-2020 delle seguenti regioni: Regione Lazio, Regione Marche, Regione Piemonte e Regione Toscana. Contestualmente, ha disposto la riprogrammazione del Piano sviluppo coesione (Psc) della Regione Lazio, della Regione Marche e della Regione Piemonte. Nei Poc sono definiti le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonché la governance e le modalità attuative degli stessi Programmi, nonché i rispettivi Piani finanziari e Cronoprogrammi. (segue) (Com)