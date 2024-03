Gaza: von der Leyen, sull'orlo della carestia, urgente ingresso aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza è sull'orlo della carestia. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata del vertice europeo di Bruxelles. "Abbiamo bisogno di una pausa umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco duraturo, al rilascio incondizionato degli ostaggi e alla fornitura di assistenza umanitaria", ha detto. "Gaza è sull'orlo della carestia, una situazione umanitaria catastrofica. È essenziale un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli a Gaza, attraverso tutte le vie di comunicazione. 500 camion o equivalenti al giorno devono entrare a Gaza via terra, aria e mare", ha aggiunto von der Leyen. "Il Consiglio europeo ha approvato specificamente il corridoio marittimo da Cipro insieme per consegnare volumi aggiuntivi, ed esortiamo il governo israeliano a non intraprendere un'operazione di terra a Rafah", ha concluso. (Beb)