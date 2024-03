Russia: von der Leyen, possibile primo miliardo da extraprofitti asset russi congelati a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un forte sostegno sull'uso per scopi militari per l'Ucraina dei profitti imprevisti o i proventi dei beni immobilizzati della Russia. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles. "Ho detto ai leader che se fossimo rapidi nel concludere la proposta, potremmo distribuire il primo miliardo già il primo luglio. Quindi dipende da noi, è tutto nelle nostre mani e, se saremo veloci, ci sarà un'azione concreta in estate", ha concluso. (Beb)