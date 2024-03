Ue: Consiglio europeo chiede aumento capacità difesa comune, valutare ogni opzione per mobilitare finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è impegnata ad aumentare la propria prontezza e capacità di difesa complessiva per soddisfare le proprie esigenze e ambizioni nel contesto delle crescenti minacce e sfide alla sicurezza. È quanto si legge nel testo di conclusioni adottato al vertice europeo di Bruxelles. "La base industriale e tecnologica di difesa europea dovrebbe essere rafforzata di conseguenza in tutta l'Unione", si legge nel testo approvato. Per aumentare la prontezza di difesa e rafforzare la sovranità dell'Unione, il Consiglio richiederà quindi ulteriori sforzi, in conformità con le competenze degli Stati membri, per: rispettare l'impegno condiviso di aumentare sostanzialmente la spesa per la difesa e investire meglio e più rapidamente insieme; e migliorare l'accesso dell'industria europea della difesa ai finanziamenti pubblici e privati. In questo contesto, si legge nelle conclusioni, "il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a esplorare tutte le opzioni per mobilitare i finanziamenti e a riferire entro giugno". Inoltre, viene specificato nel testo, "la Banca europea per gli investimenti è invitata ad adattare la sua politica di prestito all'industria della difesa e la sua attuale definizione di beni a duplice uso, salvaguardando al tempo stesso la sua capacità di finanziamento. (segue) (Beb)