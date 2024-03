Usa: senatore Menendez correrà come indipendente per la rielezione dopo incriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Bob Menendez, recentemente incriminato per corruzione, ha annunciato che non correrà per la rielezione con il suo partito a novembre, avendo deciso invece di correre come indipendente. Il senatore del New Jersey ha comunicato in un messaggio video di non essere intenzionato a partecipare alle primarie democratiche per il suo seggio al Senato a giugno, aggiungendo di sperare che “questo possa permettermi di candidarmi come un democratico indipendente”. Menendez, dopo le accuse, si è dimesso dall’incarico di presidente della commissione Esteri ma non dal suo seggio al Senato, è accusato di avere accettato diverse tangenti da parte di tre imprenditori in cambio di favori politici, a beneficio anche di governi stranieri come Egitto e Qatar. (Was)