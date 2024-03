Lazio: Savo (Fd'I) rassegna dimissioni da consigliera Frosinone, "scelta difficile ma condivisa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’esigenza sempre più evidente di dedicarmi con impegno e dedizione all’incarico istituzionale in Regione Lazio, che mi vede oltre che Consigliere regionale anche Presidente della VII Commissione permanente Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare del Lazio, - sottolinea la Savo - non mi consente di continuare a svolgere con responsabilità e dedizione anche il ruolo di consigliere comunale, come ho sin qui fatto. Una scelta emotivamente difficile, che non ho preso a cuor leggero ma che ho condiviso con il partito e il gruppo di Fratelli d’Italia, anche nella convinzione che chi prenderà il mio posto in Consiglio comunale saprà svolgere il proprio ruolo, con serietà, capacità e secondo l’indirizzo programmatico del partito, mettendo in campo quella buona politica finalizzata esclusivamente all’interesse della città di Frosinone. Voglio ringraziare i miei elettori per la fiducia accordatami e per l’affetto che mi dimostrano ogni giorno, il sindaco Mastrangeli, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale per il lavoro sin qui svolto: rinnovo la mia attenzione e il mio senso di responsabilità nei confronti del capoluogo e di un territorio che mi hanno concesso di rappresentare le istituzioni". (Com)