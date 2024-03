Venezuela: "Financial Times", un fondo di investimento dietro la visita di Johnson a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe stato Maarten Petermann, ex banchiere della Jp Morgan, ad organizzare il viaggio che l'ex premier britannico, Boris Johnson, ha compiuto a inizio febbraio a Caracas per un incontro con il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. È quanto scrive il quotidiano britannico "Financial Times" svelando nuovi possibili dettagli della "misteriosa" missione compiuta nel Paese caraibico. Un incontro disegnato per normalizzare le relazioni diplomatiche tra Londra e Caracas, scrive il quotidiano citando "fonti informate". Il viaggio di Johnson, con apposito jet privato, sarebbe stato organizzato da Petermann, cofondatore assieme ad Alessandro Barnaba del fondo di investimento Merlyn Advisors. Proprio questo fondo martedì scorso è uscito allo scoperto denunciando il possesso di una quota pari allo 0,53 per cento del capitale di Tim, una quota grazie alla quale è pronto a sostenere una sua lista di candidati per il rinnovo del Cda. Lo staff di Johnson, si legge nell'articolo, avrebbe agito come canale diplomatico di Londra, con il “supporto attivo” del ministero degli Esteri britannico. Una ricostruzione che non trova conferme dai diretti interessati, scrive il "Financial Times" ricordando che a inizio settimana, il ministero degli Esteri britannico aveva definito quello di Johnson un viaggio "a titolo personale" e non in rappresentanza del Regno Unito. Il portavoce dell'ex premier ha solo precisato che nel corso del faccia a faccia si sarebbe parlato di "diritti umani, democrazia" e della crisi in Ucraina. (Rel)