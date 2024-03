Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Presentazione delle iniziative organizzate in occasione del 150mo anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, promosse dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni. Interverranno alla conferenza stampa: Lucia Borgonzoni, Sottosegretario al Ministero della Cultura; Simona Casonato, Curatrice Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci; Elga Cossu, Direttore Generale Fondazione Leonardo, Civiltà delle macchine; Giulia Fortunato, Presidente della Fondazione Marconi e del Comitato per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi; Elettra Marconi, Presidente onoraria della Fondazione Marconi; Renata Cristina Mazzantini, Direttrice della Galleria Nazionale d'Arte moderna e contemporanea di Roma; Giovanni Paoloni, Storico della scienza e docente di archivistica alla Sapienza Università di Roma; Antonella Polimeni, Rettrice Università degli Studi "La Sapienza", di Roma;Giampaolo Rossi, Direttore Generale Rai; Alessandro Vanelli Coralli, Professore ordinario di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna.Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, viale delle Belle Arti, 131 (ore 11) (segue) (Rer)