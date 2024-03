Libia: governatore Banca centrale critica politiche governo Tripoli, economia “a rischio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale della Libia, Al Siddiq al Kabir, ha criticato le politiche intraprese dal Governo di unità nazionale della Libia (Gun) presieduto dal primo ministro Abdulhamid Dabaiba. Lo riporta il sito web d'informazione “Libya Akhbar”, spiegando che Al Kabir, in una lettera indirizzata a Dabaiba, ha spiegato che l’economia libica è “a rischio”. Secondo il governatore della Banca centrale del Paese nordafricano, la spesa totale prevista nel 2024 supera i 165 miliardi di dinari, mentre le entrate ammontano a circa 120 miliardi di dinari. In questo quadro, ha osservato Al Kabir, non si può non considerare “l’elevato numero di dipendenti dell’apparato amministrativo, pari a 2,2 milioni, che corrisponde al 31 per cento della popolazione”. Inoltre, il governatore della Banca centrale ha spiegato che “il deficit previsto nelle entrate in valuta estera, alla luce dei dati attuali, è di circa 11 miliardi di dollari”, ma che “il fabbisogno di valuta estera dell'economia libica nel 2024 è stimato a circa 36 miliardi di dollari”. Al Kabir ha poi criticato le dichiarazioni rilasciate questa settimana da Dabaiba secondo cui “le riserve valutarie della Libia ammontano a 84 miliardi di dollari”, sostenendo che si tratta di una cifra “imprecisa”. (Lit)