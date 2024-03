Bosnia: Consiglio europeo favorevole a apertura negoziati adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha appena deciso di avviare i negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un messaggio pubblicato su X. "Il vostro posto è nella nostra famiglia europea. La decisione odierna rappresenta un passo avanti fondamentale nel vostro cammino verso l'Ue. Ora il duro lavoro deve continuare per far sì che la Bosnia-Erzegovina avanzi costantemente, come vuole il vostro popolo", ha aggiunto Michel. (Beb)