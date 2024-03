Infrastrutture: Salvini, Anas macchina straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Anas è "una macchina straordinaria che risponde in maniera puntuale, efficiente, rapida e concreta alle sollecitazioni del territorio". Lo scrive su X il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. E' stato "presentato oggi a palazzo Chigi il nuovo Contratto di programma Mit/Anas su cifre e investimenti per le opere stradali in tutto il Paese - prosegue -. Previsti 6 miliardi di euro in più rispetto al contratto precedente destinati a finanziamenti per le nuove opere, manutenzione programmata e innovazione tecnologica. Investimenti frutto di un lungo lavoro di Anas. Il 2024 sarà un anno da ricordare per quel che riguarda i lavori pubblici e quindi anche i posti di lavoro creati di conseguenza. Avanti con l’Italia dei Sì", conclude Salvini. (Rin)