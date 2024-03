Industria: Bitonci, oggi l'incontro con il gruppo Apollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro tenutosi oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy con il gruppo Apollo, "abbiamo trattato alcuni temi e problematiche di interesse del settore; come la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, del sostegno alla filiera e alle fiere ed esposizioni all’estero, dei decreti attuativi al disegno di legge sul Made in Italy". Lo scrive su X il sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Massimo Bitonci. Il gruppo Apollo è "una realtà che rappresenta l’industria dell’arte e riunisce le principali case d’asta, antiquari, gallerie, collezionisti e imprese della logistica", conclude. (Rin)