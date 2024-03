Russia: Tajani, Putin di oggi non è più quello di dieci anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Se - come fatto da tanti politici e statisti - la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha cambiato nel tempo opinione sul presidente russo, Vladimir Putin, è perché l'inquilino del Cremlino "è cambiato" e "Non è più quello di dieci anni fa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Diritto e rovescio". "Il Putin di anni fa, quello che andava a Pratica di Mare, stringeva la mano a George Bush e diceva di voler entrare nella Nato non è il Putin che invade l'Ucraina, che cerca di invadere la Georgia e che minaccia l'uso dell'atomica", spiega Tajani in risposta a un commento della segretaria del Pd, Ely Schlein. "Tutti i politici avevano rapporti con la Federazione Russa prima che, violando il diritto internazionale, invadesse l'Ucraina", ha detto Tajani ricordando che lo stesso Silvio Berlusconi, "grande amico di Putin", alla fine diceva "di non riconoscerlo più". "È Putin che è cambiato, non è colpa della Meloni", ha aggiunto il ministro degli Esteri. (Res)