Gaza: Consiglio europeo chiede rilascio immediato ostaggi e ulteriori sanzioni contro Hamas

- Il Consiglio europeo chiede al movimento islamista palestinese Hamas di rilasciare incondizionatamente gli ostaggi e l'adozione di ulteriori misure restrittive. "Il Consiglio europeo ricorda le sue precedenti conclusioni che condannano Hamas con la massima fermezza per i suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati in tutto Israele il 7 ottobre 2023, riconoscendo il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale e chiede il rilascio immediato di tutti gli ostaggi senza alcuna precondizione", si legge nelle conclusioni approvate dai leader europei al vertice di Bruxelle. "La loro sicurezza e il loro benessere sono motivo di grave preoccupazione. Hamas e gli altri gruppi armati devono garantire immediatamente l'accesso umanitario a tutti gli ostaggi rimasti. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad accelerare i lavori sull'adozione di ulteriori misure restrittive pertinenti contro Hamas", si legge ancora nel testo approvato. (Beb)