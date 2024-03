Usa: Biden attacca Trump, sconfitto e distrutto dai debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è tornato ad attaccare il suo predecessore, Donald Trump. Durante un raduno elettorale in Texas, Biden ha fatto riferimento alla multa da 464 milioni di dollari che l’ex presidente deve versare entro il 25 marzo, dopo essere stato condannato per frode nel quadro del processo a New York sulla sopravvalutazione illegale degli asset gestiti dalla Trump Organization. “Qualche giorno fa è venuto da me un uomo sconfitto, che mi ha detto di essere distrutto dai debiti”, ha scherzato Biden facendo riferimento a Trump. “Gli ho detto ‘scusami Donald, ma non posso aiutarti’”, ha aggiunto. (Was)