Imprese: Igt Plc annuncia modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione (2)

- "La nomina di Enrico Drago nel Consiglio di amministrazione di Igt rappresenta una naturale evoluzione a supporto della visione della società circa la sua futura crescita e trasformazione. L’attitudine di Enrico alla creazione di valore e la sua profonda comprensione delle opportunità di crescita globale rafforzeranno il Consiglio in linea con le priorità strategiche di Igt". “Osservare e guidare Igt nella sua evoluzione, iniziata con Lottomatica e Gtech, sino a divenire un’azienda leader globale del gioco è stato molto gratificante. Abbiamo avuto la fortuna di avere un Consiglio di amministrazione composto da ottimi membri che insieme ai leader delle business units hanno contribuito a guidare la crescita di Igt durante questo periodo. Li ringrazio per il loro contributo e sono certo che Igt sia posizionata per continuare la sua crescita mentre perseguiamo le coraggiose iniziative che abbiamo intrapreso", ha dichiarato Marco Drago, Amministratore non esecutivo di Igt. "Negli oltre cinque anni trascorsi, Igt Playdigital ha raggiunto posizioni di leadership nei settori dell'iGaming a livello globale e delle scommesse sportive in Nord America che costituiranno le fondamenta per i futuri successi della società. Ringrazio l'intero team di PlayDigital per tutto ciò che abbiamo realizzato in questo periodo, e sono entusiasta di sostenere Igt in un nuovo ruolo e di aiutare ulteriormente la Società a definire la sua visione e strategia", ha dichiarato Enrico Drago, Ad Igt Playdigital. (Com)