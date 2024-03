Onu: Italia presenta in Assemblea bozza contro il crimine organizzato transfrontaliero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione italiana ha presentato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite una bozza di risoluzione che propone di istituire la Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di crimine organizzato transfrontaliero. La risoluzione, co-sponsorizzata dall’Italia assieme ad Austria, Colombia, Repubblica Dominicana, Ungheria, Giappone, Marocco, Perù e Arabia Saudita, esprime la compattezza e l’impegno fermo della coalizione nell’affrontare il crimine organizzato transfrontaliero, e costituisce un’importante piattaforma per sensibilizzare e promuovere sforzi coordinati per combattere la criminalità organizzata transnazionale. Facendo eco alle parole del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che in precedenza ha parlato del crimine organizzato transnazionale come “una feroce minaccia alla pace, sicurezza e dello sviluppo sostenibile”, l’Italia ha ribadito l’importanza del rafforzamento della cooperazione e alla prevenzione per affrontare efficacemente il crimine organizzato transfrontaliero. (segue) (Was)